GCSEs from our area (part two)

Here is the second tranche of GCSEs results for ther Pontefract, Castleford and Hemsworth areas.

If your school is not included here please see the story posted earlier today.

And don’t miss the special GCSE supplement in next Thursday’s Express.

It will be packed full of pictures, reaction and results.

Carleton Community High School

J Allsopp 9 (2); E Anderson 10 (0); L Appleton 10 (5); J Armstrong 8 (1); A Asnawi 9 (0); A Atkinson 10 (6); L Bannister 10 (1); J Barr 11 (11); L Beckett 10 (9); L Benstead 9 (1); S Berry 7 (3); E Bevitt 11 (10); K Blakeston 10 (10); G Bloomer 10 (6); B Braund 10 (3);

R Brown 10 (2); Z Browne-Gilbert 10 (9); E-M Buckley 10 (3); A Burden 1 (0); K Burtoft 5 (0); L Byford 10 (0); M Carroll 11 (8); C Clark 10 (3); R Clarke 6 (0); B Cook 10 (10); J Cook 9 (1); S Cooke 10 (10); O Crossley 10 (4); M Dalton 10 (9); D Danby 10 (3); G Daskalaki 10 (6); G Deravairere 9 (0); G Dixon 10 (1); O Evans 10 (10); S Ferguson 10 (8); T Flowers 11 (10); L Forster 7 (0); C French 8 (0); T Friend 11 (11);T Gamble 8 (0); C Gaskell 9 (2); J Gladman 8 (0); R Gregory 9 (8); A Grimbley 10 (9); T Guy 5 (0); B Haigh 11 (11); L Halstead 10 (6); K Harrison 7 (0); K Hayburn 10 (10); M Hellawell 10 (10) G Hepworth 10 (4); E Hopkinson 9 (0); T Hotson 8 (0); A Hudson 10 (10); C Jackson 10 (6); S Jones 10 (9); T Kenworthy 8 (0); M Kilby 10 (7); R Lane 10 (7); T Langdon 10 (6); C Leach 10 (9); D Lee 10 (6);

C Lees 10 (1); J K Lindsay 7 (0); J E Lindsay 10 (10); T Lister 10 (2); G Litchfield 11 (11); S Lockett 11 (11); B Lodge 12 (12); R Logan 10 (0); A Lovell 10 (10); H L Martin 11 (11); H J Martin 11 (11); M Mills 10 (0); T Misson 12 (12); D Moore 11 (11); S Moore 10 (10);

L Moran 11 (11); L Morrell 10 (8); E Morris 9 (1); A Nur 10 (9); G M O’Brien 10 (7); B O’Connor 11 (11); L Partington 10 (10); J Patrick 10 (2); D Rae 6 (0); T Ramsden 9 (5); L Reynolds 8 (0); T Richardson 10 (1); B Ripley 10 (6); J Ripley 10 (5); L Roebuck 11 (11);

M Roebuck 10 (7); C Schofield 9 (1); O Scoltock 9 (6); B Skidmore 11 (11); R Slater 10 (8); S Slater 10 (1); A Smith 10 (8); E Smith 10 (9); J Smith 10 (7); T Smith 10 (7); V Romero-Smith 11 (11); A Sykes 3 (0); M Tankard 10 (10); J Taylor 8 (0); L Taylor 10 (0); M Taylor 9 (0);

G Thompson 9 (0); J Thompson 10 (6); N Thornton 10 (8); K Tonks 2 (0); B Trickey 10 (8); A Twigg 10 (10); K Walker 10 (9); M West 10 (2); J Westmoreland 10 (9); W Westmoreland 10 (8); Y Whitaker 9 (4); J White 10 (9); L Whitehead 9 (1); A Whiteley 10 (9); R Wilcox 7 (0); R Wilks 11 (10); R Winter-Mckenna 5 (0); L Withington 10 (9); E Wong 11 (11); E Wood 10 (9).

Castleford Academy

J ALLEN 11 (10); M ALLEN 11 (11); C AMBLER 11 (10); E AMBLER 10 (5); I ARCHER 11 (11); C ARMSTRONG 11 (11); L ARNOLD 11 (3); S BACON 10 (3); K BAGNALL 11 (11); A BAILEY 11 (11); C BAILEY 10 (7); T BAILEY 11 (5); L BAKER 10 (10); C BARKER 10 (3); E BARKER 11 (11); T BARNES 11 (8); T BARNETT 11 (10); C BARRACLOUGH 11 (8); M BARRACLOUGH 12 (12); J BEAN 13 (13); G BECKETT 11 (11); S BELLWOOD 11 (9); V BIRJUKOVA 13 (13); R BONSER 11 (9); M BOOTH 11 (9); L BOURNE 0 (0); A BOYD 11 (11); O BRATU 2 (1); J BREAR 11 (10); H BRITTON 8 (4); J BROMLEY 11 (6); M BROOKSBANK 11 (11); A BROUGH 11 (10); D BRUMBY 11 (11); L BRUNYEE 11 (4); T BRYER 12 (12); E BURROWS 11 (11); S BURROWS 11 (11); S BURROWS 7 (1); T BURROWS 11 (9); C BYRAM 9 (2); D CARRINGTON 12 (12); J CARTER 12 (11); K CARTER 11 (4); D CHILD 12 (12); T CHURM 11 (10); N CLARKSON 3 (1); C CLAYTON 11 (4); M CLAYTON 12 (12); L COLBECK 11 (6); C COLE 11 (11); S CONWAY 11 (8); D COULSON 10 (9); O CRAZE 11 (7); B CRINGLE 11 (10); L CUTTS 12 (12); L DAKIN 6 (2); J DALES 12 (12); G DANIELS 12 (8); B DARLISON 11 (11); E DAVEY 11 (10); H DAVIES 11 (10); S DAVIS 11 (5); E DAWSON 11 (8); R DEAN 9 (1); G DICKINSON 11 (11); E DOWNHAM 11 (10); M DYE 11 (6); P EARLY 11 (11); E EASTON 11 (11); O ECCLES 10 (6); L ENGLAND 0 (0); J ETCHELLS 11 (5); E EVANS 12 (12); J FARR 11 (10); B FENDICK 12 (12); J FERREIRA 12 (11); A FILARSKI 12 (6); P FILARSKI 12 (9); S FINN 10 (3); R FISHER 11 (10); R FORT 12 (12); O FOWLER 11 (11); J FOX 10 (6); K FRENCH 11 (8); B GIBSON 6 (1); L GILL 11 (7); C GLEW 11 (9); J GRANT-MILLS 9 (2); K GRAY 10 (1); L GREATBATCH 11 (11); S GREEN 11 (11); R HALKYARD 11 (10); J HAND 11 (10); L HANDS 11 (9); A HARDBOTTLE 11 (10); L HARDWICK 10 (9); C HARRISON 11 (11); H HARRISON 11 (9); A HART 2 (0); D HATHERILL 10 (8); J HAZELL 11 (11); R HEATH 11 (5); E HENDERSON 11 (11); L HEPTINSTALL 9 (3); R HEPWORTH 11 (11); E HICKS 11 (10); G HILL 9 (3); A HOBSON 11 (10); B HOOD 11 (11); E HOWCROFT 11 (7); J HUGHES 12 (12); P HUGHES 11 (10); A JACKSON 11 (11); S JACKSON 10 (3); C JAMES 11 (9); K JANOWSKA 12 (10); C JOHNSON 12 (11); J JOHNSON 11 (8); W JOHNSON 12 (12); L JONES 9 (7); L JORDAN 11 (11); H JOWETT-LAWTON 11 (9); J KEAR 7 (7); B KIRBY 11 (11); E KIRK 11 (9); J KITCHEN 11 (10); C KNOWLES 12 (8); A LEACH 11 (9); J LEE 11 (11); N LEEMING 11 (10); S LEEMING 11 (3); C LILLEY 10 (4); T LISTER 10 (10); M LOFTHOUSE 11 (11); I LONG 11 (6); B LUMB 10 (5); L LUPTON 10 (2); C LYMAN 11 (8); L LYNCH 5 (1); P MADDEN 11 (8); E MADDISON 11 (10); T MALONEY 11 (6); D MARTIN 12 (11); K MARTIN 11 (8); R MASON 11 (5); C MCLELLAND 11 (10); P MEADES 11 (9); C MORGAN 11 (10); C MORSE 11 (3); N MUIR 11 (5); N MUNDAY 11 (8); J MURDOCH 11 (3); T MURDOCH 11 (9); L MYERS 11 (8); M NASH 11 (10); A NEWBERT 11 (11); C NORTH 11 (6); E NORTH 11 (11); L O’BRIEN 10 (2); C O’CALLAGHAN 11 (9); H O’CONNOR 11 (11); D OWEN 12 (12); E OWENS 11 (11); T OXLEY 11 (9); J PARKER 11 (9); M PASHLEY 10 (2); A PEEL 12 (12); B PENNY 11 (11); A PICK 11 (7); J POTTS 11 (11); F PROCTOR 7 (3); R PROCTOR 10 (4); J REDMAN 12 (10); A RIPLEY 10 (9); C ROBINSON 9 (4); J ROGERS-LOWE 0 (0); J SAFHILL 13 (11); J SCOTT 11 (9); J SENIOR 11 (11); T SHARPE 11 (10); B SHAW-FORREST 11 (9); J SHERLOCK 5 (0); K SIMPSON 7 (5); C SINGER 11 (7); J SKELCHER 11 (5); T SMART 11 (11); L SMITH 4 (0); E SMITH 11 (10); K SMITH 11 (11); R SMITH 11 (10); W SPENCER 12 (9); Y SPINK-HERMAN 10 (10); J STARBUCK 10 (2); G STEEL 12 (12); A STOCKWELL 12 (12); H SUN 11 (5); S SWALES 11 (6); J SWEETING 11 (8); B SYKES 10 (7); Z SZCZEPANIUK 12 (8); L TANSER 10 (5); B THOMPSON 9 (3); M THOMPSON 11 (11); J THORNTON 11 (10); M TOMASINI 11 (9); J TOWLER 5 (1); A TREASURE 11 (10); K URBANSKI 10 (4); M VAUSE 11 (7); J WALKER 10 (7); Z WALKER 11 (9); E WALLACE 11 (8); A WALLIS 10 (10); K WALTON 11 (11); J WARD 11 (11); L WARD 11 (8); O WARD 9 (3); M WATLING 11 (10); T WATSON 11 (10); S WHEEL 10 (4); H WILD 11 (10); J WILDERS 11 (9); O WILDERS 11 (11); T WILKES 11 (9); J WILSON 9 (3); A WILSON 10 (4); L WILSON 11 (7); O WINDSCHEFFEL 9 (3); A WINSON 11 (9); C WOOD 11 (6); C WOODFIELD 11 (8); J WOOLFORD 11 (9); A WRIGHT 11 (9); R WYNN 11 (11); K ZIAJA 12 (12).

Hemsworth Arts & Community Academy

Adlington C 10 (2) ; Allen K 10 (4) ; Allen S 8 (2) ; Ambler P 7 (0) ; Ancill M 10 (4) ; Armit M 10 (6) ; Aspinall E 8 (3) ; Baines S 10 (3) ; Banks C 9 (7) ; Banks E 10 (10) ; Barraclough A 10 (4) ; Barrett O 10 (8) ; Barron M 10 (9) ; Barry J 9 (4) ; Bennett M 10 (0) ; Bentley S 10 (6) ; Bexon H 9 (2) ; Boggett E 8 (5) ; Briggs B 10 (3) ; Briggs Z 10 (9) ; Britton J 10 (4) ; Brook N 10 (10) ; Brown K 10 (9) ; Burke H 10 (7) ; Burman N 10 (0) ; Burton K 10 (0) ; Butterfield A 10 (9) ; Campbell N 8 (8) ; Camplin E 9 (2) ; Candido D 8 (5) ; Carter A 7 (0) ; Cassell L 9 (8) ; Caster-whelan M 10 (10) ; Cham O 10 (7) ; Chaudhry S 10 (4) ; Childs W 10 (1) ; Clark B 10 (7) ; Clarke J 10 (7) ; Clarke T 10 (7) ; Cocker O 8 (2) ; Coffey J 8 (0) ; Collins P 10 (6) ; Cooke C 10 (10) ; Cooper C 10 (0) ; Cooper I 9 (8) ; Cooper J 10 (2) ; Cooper K 9 (2) ; Cooper K 10 (5) ; Cooper T 10 (0) ; Copes E 10 (7) ; Cotterill B 10 (4) ; Covell J 10 (8) ; Crackles J 10 (2) ; Craven K 10 (4) ; Creighton-schwarz K 10 (2) ; Crowther C 10 (10) ; Crump D 10 (10) ; Curtis E 8 (7) ; Darby C 8 (3) ; Darling E 10 (6) ; Davis S 10 (6) ; Day S 9 (3) ; Deal M 10 (10) ; Demeterova C 8 (0) ; Dickens O 10 (0) ; Dickens O 8 (6) ; Dixon J 10 (10) ; Dobson C 10 (10) ; Durrant L 8 (2) ; Dyson T 10 (4) ; Evans J 10 (10) ; Farrow B 10 (8) ; Ferguson C 7 (4) ; Field A 9 (2) ; Ford E 8 (5) ; Ford G 9 (5) ; Ford M 1 (0); Foster B 10 (0) ; Francis H 10 (10) ; Franklin J 9 (5) ; Fryer L 5 (0) ; Furniss E 10 (6) ; Gaines K 10 (8) ; Gamewell T 10 (2) ; Garland-collins O 10 (10) ; Gibson C 10 (2) ; Goddard C 9 (2) ; Gonnelly B 10 (6) ; Gonnelly K 7 (1) ; Graham Z 10 (6) ; Green C 10 (10) ; Haigh M 9 (3) ; Hall L 5 (1) ; Hall T 10 (10) ; Hamilton A 10 (10) ; Hampton C 10 (9) ; Hardcastle R 9 (0) ; Hardman C 10 (10) ; Hargraves R 2 (2) ; Hart A 9 (9) ; Hawkridge K 10 (7) ; Heatley A 10 (10) ; Helliwell J 10 (2) ; Helliwell L 10 (2) ; Heppenstall E 9 (8) ; Heywood L 9 (9) ; Hickenbottom C 5 (0) ; Higgins N 9 (9) ; Hill C 10 (3) ; Hipkiss J 8 (1) ; Hook B 8 (3) ; Hopes C 8 (6) ; Howe A 8 (6) ; Howlett S 9 (7) ; Hunter D 8 (0) ; Hyde L 8 (2) ; Iley J 10 (10) ; Jackson A 8 (0) ; Jackson K 9 (9) ; Jackson O 9 (8) ; Jenkinson K 8 (0) ; Jennians C 10 (2) ; Jennison L 10 (10) ; Joburns C 8 (0) ; Johnson A 10 (3) ; Johnson D 9 (9) ; Jones A 10 (10) ; Jones B 10 (10) ; Jones E 6 (0) ; Jones J 10 (5) ; Jones K 9 (9) ; Jones-worrall Z 7 (0) ; Jordan M 10 (2) ; Jowitt A 9 (2) ; Kelsall M 10 (0) ; Kemp O 10 (10) ; Khan J 9 (0) ; King B 8 (3) ; King M 10 (10) ; Kipling R 10 (3) ; Kirkham T 10 (10) ; Knott O 8 (0) ; Laws L 9 (1) ; Ledgeway T 8 (1) ; Ling S 10 (10) ; Logan E 9 (8) ; Lomas J 9 (9) ; Long D 10 (10) ; Lunn O 8 (2) ; Maloney A 10 (7) ; Mansell T 9 (9) ; Marshall C 9 (8) ; Marshall S 10 (3) ; Martindale J 10 (8) ; Mcgrath A 8 (0) ; Mercer A 10 (10) ; Middleton E 10 (2) ; Millard J 9 (6) ; Mills C 10 (10) ; Morris J 8 (0) ; Moxon A 10 (5) ; Mullen P 8 (0) ; Murphy S 7 (0) ; Norbury C 9 (3) ; O’connor K 6 (0) ; Owsianowska G 11 (11) ; Paighami S 7 (2) ; Painter M 7 (0) ; Parker N 10 (5) ; Paton J 10 (1) ; Payton K 10 (9) ; Pearson A 10 (3) ; Pearson J 9 (2) ; Pickering C 10 (8) ; Pickering E 8 (1) ; Pointon L 8 (3) ; Price R 8 (6) ; Priest E 8 (6) ; Quinn N 8 (0) ; Rainey G 10 (10) ; Reay D 10 (9) ; Reed R 10 (9) ; Rees C 7 (0) ; Reid J 9 (6) ; Richardson O 10 (5) ; Roche R 10 (2) ; Roper C 8 (0) ; Rose J 9 (1) ; Round C 10 (8) ; Rowntree B 9 (9) ; Roystone M 8 (7) ; Saville M 10 (3) ; Saxton C 10 (1) ; Sharman E 8 (2) ; Sharp C 10 (6) ; Shaw C 10 (8) ; Shearon O 10 (10) ; Shorthouse K 8 (2) ; Simmonds K 4 (1) ; Simpson C 10 (3) ; Simpson C 9 (2) ; Smith C 10 (5) ; Smith N 9 (5) ; Smith R 8 (0) ; Smith S 10 (6) ; Smith-brown C 7 (0) ; Snowden L 10 (8) ; Spencer K 10 (10) ; Stanley M 10 (2) ; Stansfield A 9 (2) ; Stanworth A 10 (7) ; Stevens F 8 (6) ; Street D 8 (3) ; Street J 9 (0) ; Strudley C 8 (1) ; Sutton L 8 (0) ; Sykes D 10 (10) ; Sykes M 10 (5) ; Taylor E 9 (6) ; Taylor R 9 (4) ; Tennant O 10 (5) ; Thompson O 9 (0) ; Tibble C 10 (3) ; Tilley C 10 (9) ; Tindall C 7 (1) ; Tinsley T 3 (1) ; Turner-broadhead M 10 (6) ; Walker B 10 (7) ; Walker S 8 (3) ; Wall L 10 (8) ; Walton C 10 (2) ; Ward S 9 (2) ; Ward T 10 (10) ; Waters L 9 (9) ; Wathen I 9 (9) ; Watling C 8 (2) ; Waugh C 9 (3) ; Weller J 10 (10) ; West O 10 (6) ; Weston A 10 (6) ; White A 9 (9) ; White-burton A 10 (2) ; Whitehead J 10 (8) ; Whitehead M 10 (3) ; Whitehouse C 6 (0) ; Whiteley L 10 (6) ; Whymark J 7 (2) ; Wilby D 9 (3) ; Wilkinson Z 9 (1) ; Williams C 10 (6) ; Williams E 10 (1) ; Williams K 10 (1) ; Williamson J 9 (0) ; Wilson C 9 (8) ; Winter B 10 (7) ; Winter L 10 (2) ; Worrall J 10 (8) ; Wyatt R 8 (6) ; Youngman B 10 (2).

